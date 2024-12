América ilusionado para la Vuelta de Semifinales contra Cruz Azul tras juego de Ida

Conscientes de que no fue el resultado esperado, pero seguros de que en la vuelta conseguirán el resultado deseado. América no pudo sacar ventaja en la ida de las Semifinales y aunque quedó un sabor de insatisfacción internamente no dejan de soñar con el Tricampeonato.

RÉCORD pudo saber que tras el primer choque contra Cruz Azul el ambiente y mensaje en el vestidor fue positivo, hablaron los que tenían que hablar (Capitán y Cuerpo Técnico), y dejaron al grupo ilusionado y hasta ansioso por ya salir a jugar el partido de vuelta: “la serie sigue en nuestras manos”, el mensaje de confianza que se dio.

A la interna no ven tan desafiante el resultado que necesitan para avanzar a la Final, pues con solo ganar por el marcador que sea estarán en la defensa de su bicampeonato, por ello, no se sienten en desventaja.

En cuanto al tema de la localía aunque saben que la atmósfera será favorable al equipo rival, se sienten seguros al conocer a detalle la cancha, sus ‘pros y contras’, por lo tanto tampoco es una preocupación salir a jugar como “visitante” el próximo domingo.

Y aunque no lo están viendo como una justificación, al interior si consideraron que el arbitraje no fue el más objetivo y que en ese aspecto Cruz Azul tuvo que haberse quedado sin Carlos Rotondi tanto en la ida como en la vuelta, pero no se explican como es que el arbitraje no lo sancionó.

