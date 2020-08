América: La Volpe consideró injustas las críticas que le hicieron cuando era DT del club

Ricardo Antonio La Volpe no logró ganar nada con el América; de hecho, perdió una Final de manera dramática en el centenario del cuadro azulcrema; sin embargo, el ‘Bigotón’ cree que las críticas a su trabajo fueron muy injustas.

En entrevista con TUDN, La Volpe aseguró que la directiva no le contrató los jugadores que él quería y resaltó que a Miguel Herrera sí le ficharon a nueve nuevos futbolistas.

"Si (fuera) culpable el técnico como muchos creían, al nuevo técnico que llega (Miguel Herrera) le traen nueve jugadores, ¡Nueve jugadores contrataron! Pero, ¿entonces cómo es? ¿Es el técnico o faltaban jugadores?"

“En diciembre dices 'falta esto y falta esto' y no te traen a nadie o te traen jugadores que no son las características que vos estás pidiendo. Porque si creen que La Volpe es la solución por ser La Volpe, yo creo que estoy capacitado, soy un enamorado de los sistemas de juego... Yo no estoy para negocio, ¿Por qué no estoy para negocio? No me interesa negocio, a mí me gusta ganar", aseguró.

Ricardo Antonio dirigió al América entre 2016 y 2017, lapso en el que además de perder la Final ante Tigres, dirigió a las Águilas en un Mundial de Clubes e hizo debutar a Diego Lainez.

