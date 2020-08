Piojo Herrera: "Para golear, ganar y gustar también influye el rival"

Tras la contundente victoria del América ante Xolos, Miguel Herrera, analizó el desempeño de su equipo y aseguró que este triunfo no los define como buenos o malos, pues para ganar con jerarquía también influye el accionar de su contrincante, por lo que pronosticó un torneo con altibajos para las Águilas.

"Ni somos tan buenos, ni éramos tan malos. Para golear, ganar y gustar también influye el rival; al final ellos terminaron cansados y nosotros bien, así será el torneo con momentos buenos y malos", declaró el estratega en conferencia de prensa.

El Piojo señaló que seguirá apostando por la competencia interna con el fin de mantener a todos los jugadores en gran nivel y evitar que estos se relajen. Además, destacó el compromiso de todos ellos, pues dijo que cada uno está levantando la mano para hacerse un lugar en el once titular.

“Aquí tengo 25 titulares y jugarán los que anden bien, los que demuestren, si alguno sale por alguna circunstancia, el que entra tiene que demostrar eso, generar una competencia interna que trato de hacerlo siempre en mis equipos, porque si logramos genera esa competencia interna, nadie se relaja y el equipo crece y el equipo se ve mejor”.

“Cáceres ve esta oportunidad aprovechando la salida de Ema por lesión y se está entregando y se está matando por quedarse en el once inicial y todos a falta de 4 ausencias reales, hoy los chavos están levantando la mano por un lugar”, explicó.

Por último, el estratega dijo que, tanto él como su equipo, trabajan para hacer las cosas de la mejor manera, y reveló que trata de no errar a la hora de elegir su alineación.

“Trabajamos para hacer las cosas lo mejor posible, no pensamos en quien salta en la cancha sino quien está mejor, el once me toca elegirlo a mí y trato de equivocarme lo menos posible”, finalizó.