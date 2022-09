América: Richard Sánchez confesó recibir amenazas por parte de la afición

Richard Sánchez rompió el silencio y reveló que durante la etapa de Santiago Solari como técnico del América, recibió amenazas de parte de la afición, quienes señalaban por tener diferencias con el argentino y aclaró que no jugaba por una lesión.

"Me venían mandando mensajes, recibia amenazas porque cuando estaba el director técnico anterior, con Solari, decían que yo había tenido problemas con él y la verdad nunca tuve ningún inconveniente con él, nunca me he separado del equipo, yo venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso", declaró Richard en conferencia de prensa.

Asimismo, Richard aseguró que su familia, así como la sana convivencia que hay en el equipo fueron fundamentales para superar el trato amargo que vivió.

Richard Sánchez habló sobre las amenazas que recibió de la gente en la era de Solari: “Recibí amenazas cuando estaba Solari. Decían que había tenido un problema con él y yo NUNCA tuve un inconveniente con él. NUNCA me separó del equipo”@deportesWRADIO pic.twitter.com/mvVUONnz2W — Alex López™ (@AlexLA94) September 8, 2022

"En eso nadie se fija y empiezan a hablar cosas que no son así. Hoy que estamos bien, todos hablan muy lindo de nosotros y en los momentos malos solo está la familia y el grupo sano que tenemos", finalizó.

