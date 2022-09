Lillini sobre Pumas: "Nos quedan cuatro finales que no podemos perderlas"

Andrés Lillini, director técnico de Pumas, no pudo evitar la alegría que le causó haber ganado un partido nuevamente después de nueve juegos, y resaltó la entrega que sus jugadores mostraron en el triunfo 4-1 sobre Querétaro.

"Veníamos buscando esto desde hace un tiempo y no lo podíamos lograr. La actitud del grupo es sublime como lo demostraron mucho tiempo. Nos costó sostenerlo por momentos y esto es por goles. El chip es el mismo de siempre porque queremos ganar partidos. Nos quedan cuatro finales que no podemos perderlas, hay que ganarlas y no nos podemos quedar fuera", señaló.

Asimismo, el timonel compartió qué habló con Dani Alves, quien por primera vez supo lo que es ganar con Pumas.

"Siempre ganamos, perdemos o empatamos los felicito por el esfuerzo. Dice que no vamos a parar, que recuerde que me dijo que no vamos a parar. Es una persona de experiencia y en los momentos complicados siempre relucen. Vamos el sábado a Toluca y nos jugamos una final, hay poco tiempo de descanso y a eso apuntamos con la gente de experiencia", dijo.

