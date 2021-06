América: Salvador Reyes, el joven educado y tranquilo que se transforma en el campo

A sus 23 años, Salvador Reyes es un futbolista que ha demostrado en la cancha de lo que es capaz sin embargo, fuera de ella es un hombre muy callado; sin embargo, a decir de Roberto Hernández, técnico que lo formó en las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, el jugador se transforma al momento de jugar, pues hace a un lado su timidez.

"Es muy educado, muy tranquilo y a veces pareciera que eso podría jugarle en contra, pero no porque en la cancha se transforma. Ahí muestra un carácter que pareciera que no tiene fuera de la cancha porque afuera habla muy poco y dentro se transforma por eso creo que tiene el carácter para sobresalir en un equipo de esa naturaleza (América).

"Vivía con un tío porque su familia no estaba en Morelia, siempre fue muy recto, dedicado a lo suyo y siempre bien. No es obra de la casualidad ni nadie le ha regalado nada. Siempre ha sido así y nos extrañaba mucho como se transformaba dentro del campo, afuera casi no le conocíamos la voz, pero dentro se transformaba y es capaz de hacer lo que le vimos con Puebla que fue donde destacó", dijo a RÉCORD.

En tanto, el extimonel michoacano compartió que desde niño, en Monarcas, se trabajó para que ‘Chavita’ se hiciera un jugador más abierto fuera del terreno de juego, pues consideraban que eso le ayudaría mucho.

"Hablamos con él y en fuerzas básicas teníamos área de psicología y lo mandamos seguido para ver en qué lo podían ayudar porque necesitábamos que se expresará más verbalmente porque puede ser un gran líder por lo que hace dentro de la cancha. Y seguramente en algo le ayudó, yo creo que tuvo una formación adecuada”, señaló.

