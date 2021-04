América: Santiago Solari buscará romper récord de triunfos consecutivos de local

La inesperada llegada de Santiago Solari al América es hasta ahora una decisión acertada por parte de la directiva. El entrenador argentino avanza a su primera Liguilla con paso arrollador y ha hecho de su casa una verdadera fortaleza al registrar siete victorias de manera consecutiva igualando la marca de Carlos Reinoso y Miguel Herrera en la Temporada 1982-83 y Torneo Clausura 2013, respectivamente.

El entrenador llegó al Nido con la magia de la realeza de Madrid y en su primer campeonato al frente de las Águilas está rompiendo récords, y se encuentra frente a la posibilidad de marcar uno nuevo al superar al 'Maestro' y al Piojo, quienes después de hilar siete triunfos en casa, ambos empataron en su ocatvo compromiso en el Estadio Azteca, registro que puede mejorar el 'Indiecito' la próxima semana que reciban a Cruz Azul.

Sin embargo, lo que destaca en Solari es que esta marca la consiguió en su primer campeonato como entrendor azulcrema, mientras que Reinoso y Herrera lo consiguieron después de un año en la institución.

En aquella temporada Reinoso conformó un equipo de leyenda no solo por la marca de victorias en el Azteca que se acabó tras empatar contra Tecos, sino también al haber finalizdo la Temporada con el récord de ser el equipo más ganador y líder absoluto, no obstante, no fueron capaces de redondear el certamen con el título ya que Chivas los eliminó en Semifinales.

Mientras que el caso de Herrera fue similar ya que buscaban el bicampeonato en ese torneo recordando un semestre antes levantaron el título contra Cruz Azul con la histórica anotación de Moisés Muñoz, pero el Piojo tampoco pudo hilar su octava victoria y empataron en el último duelo que tuvieron en casa contra Toluca antes de la Liguilla donde cayeron en la Final ante León.

