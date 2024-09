André Jardine sobre la regla 20/11: 'No estamos aquí para formar jugadores para la Selección'

América no tendrá ningún problema en cumplir con los mil minutos que exige la regla de menores impuesta por la Liga MX, sin embargo, André Jardine alzó la voz y confirmó que hay equipos que sufrirán por esa cuestión al tiempo de mandar un mensaje a la Selección Nacional asegurando que en América no se trabaja para formar jugadores para el Tri.

“Pensaría ese tema, no me parece muy justo, para algunos clubes no será un dolor de cabeza y a otros nos ocupa. Aquí defendemos los intereses de América, con respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, somos uno de los que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores a la Selección no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto, pero nos adaptamos para cumplir con este tema”, comentó el estratega.

Respecto al intenso calendario que su equipo vive recordando que a mitad de semana volverá a viajar a Estados Unidos para disputar el Campeones Cup, el timonel sugirió que los directivos escucharán más a los futbolistas, aunque sabe que tantos partidos es por un tema de patrocinadores.

“Es un tema complicado porque a veces yo miro las entrevistas de afuera. En Europa prácticamente todos los entrenadores protestando mucho por el calendario, que hay muchos partidos. En Europa juegan menos que nosotros y protestan el calendario”, declaró el brasileño.

“Es un tema directivo. Mi opinión en este caso no cuenta, el calendario es algo más económico con patrocinadores, televisión. Tiene que ver con el formato del futbol mexicano, hay equipos que no juegan tanto, no entran en una Liguilla y se benefician porque salen de vacaciones antes, llegan frescos al torneo siguiente”, agregó.

Listo para enfrentar a Necaxa

Jardine también quiso mostrar su opinión con respecto al choque ante Necaxa, donde adelantó que solamente Sebastián Cáceres e Israel Reyes están fuera de la convocatoria y que aún no define quién jugará por la lateral derecha en donde Kevin Álvarez y Dagoberto Espinoza pelean el puesto.

“Listos todos menos Isra. Seba (Cáceres) sigue recuperándose, Kevin ya recuperado. Casi completos de no ser por Isra, Cáceres y el tema de Igor que es más largo”, aseguró el entrenador americanista.

“Contamos con el regreso de Kevin, lo imaginábamos para esta fecha. Aún no está en su mejor nivel, pero sigue ganando en confianza y vamos a ver si le damos estos partidos para rescatar su mejor versión. Dagoberto está listo para asumir este rol, tenemos mucha esperanza, tiene mucho futuro, un carácter de entrenamiento impresionante. Con la lesión de Isra pasan a tener espacio ellos dos y vamos a ver quien sale mejor”, apuntó Jardine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juárez analiza pedir inhabilitación de Berterame tras lesión de Avilés Hurtado