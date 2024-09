André Jardine: 'Tenemos que hacer que el Azul se sienta nuestra casa'

Que a partir de ahora el estadio Ciudad de los Deportes sea su casa. André Jardine no negó que añoran jugar en el Azteca, sin embargo, aseguró que hoy puede ser un excelente momento para hacer sentir a la afición y a los rivales que este inmueble será fortaleza sabiendo que ganarle a Chivas era importante.

“Sin duda que, cuando jugamos con el apoyo de la afición, que viene en gran número, hoy nos sentimos apoyado desde el minuto uno, el equipo se fortalece, es importante, la ausencia del Azteca seguirá un tiempo, debemos de acostumbrarnos, sentir el Azul nuestro, que la afición lo sepa, por un tiempo, que esta es nuestra casa”, declaró el entrenador azulcrema.

“Sí, los Clásicos sabemos la importancia que tiene, las formas no son las que nos gustan, pero era un partido fundamental, vibrar, conmemorar, porque fue de mucho compromiso defensivo, de entrega, ante un Chivas que viene jugando bien, cuando viene un clásico como este, debes de encontrar la forma de vencer y así fue”, añadió.

Respecto a la ausencia de Alejandro Zendejas, el estratega reveló que ya estaba listo para tener actividad, pero prefirieron no arriesgarlo esta noche.

“Lo de Zendejas podría estar hoy en la banca, pero no quisimos arriesgar, estuvo mucho tiempo sin entrenar, no completó la semana, imaginamos que había un riesgo de una lesión, cuando Zendejas estuviera en la banca, yo tendría voluntad de meterlo, estos partidos son exigentes, no queríamos perderlo por una situación muscular, nos falta poco tiempo, no apresuraremos tanto, a ver si el próximo partido puede estar”, declaró André Jardine.

