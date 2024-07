André Jardine tras conseguir la primera victoria del torneo: 'Era fundamental'

André Jardine, entrenador del América, sabe que era importante enderezar el camino en este arranque de torneo considerando también que era su debut en la que será su nueva casa: “Era fundamental ganar después de perder en Potosí. Y también importante adaptarnos a esta cancha”.

Al mismo tiempo, el estratega brasileño confirmó que Igor Lichnovsky se quedará en la plantilla para el siguiente torneo y que solo faltan detalles para firmar su nuevo contrato.

"Es un tema de directiva, pero son detalles de contrato de ambo lados los que faltan, lo que sí es que tengo la certeza absoluta de que se quedará con nosotros; yo creo que la próxima semana ya va a quedar su contrato”, reveló el timonel.

Respecto a la lesión que sacó a Alejandro Zendejas de la cancha, el propio entrenador confirmó que no se trata de nada grave y que solo fue por precaución su salida.

“Creo que no preocupa, pero fue un golpe en el tendón de Aquiles, creo que Zendejas ya no quiso arriesgar y salió con un poco de dolor en el pie, pero no hay nada grave”, confirmó André Jardine.

