Chicote Calderón previo al cierre del torneo: "Queremos calificar de forma directa"

Después de superar a Santos con contundencia, América ya piensa en el boleto directo a la Liguilla, pues nadie les quita de la cabeza el objetivo del Tricampeonato; así lo manifestó Cristian Calderón.

“Queremos evitar el Play In, queremos calificar de forma directa. Lo logremos o no, por el tema de nuestros seleccionados que sí son muchos, puedo poner un ejemplo. En la Fecha FIFA que acaba de pasar teníamos varios seleccionados y lesionados, nos tocó jugar un Clásico y Chivas tenía solamente tres seleccionados y dos lesionados, aun así le pasamos por encima”, afirmó el americanista.

“El que juegue lo hará de la mejor manera. Lo importante es ganar partidos, el que esté mejor en la semana es el que va a jugar, el cuerpo técnico con día en todos los jugadores, lo importante es que el equipo se encuentre buen y nos toque Liguilla directa o Play in, lo haremos de la mejor manera. Vamos por el tricampeonato y creo que lo vamos a lograr”, aseguró.

El Chicote recordó su paso con Chivas y aunque confirmó que le fue útil pasar por sus filas, no dudó en decir que América es el verdadero grande del futbol mexicano.

“Lo he dicho muchas veces, grande es donde estoy ahorita. Que me haya tocado un paso por Guadalajara me sirvió, hoy estoy de este lado y lo disfruto desde el día uno que llegué, me cambió la vida por completo. Mi primer torneo y ser campeón nadie se lo espera, yo lo soñé”.

“Fue difícil para mí porque sabía a lo que me enfrentaban, pero desde el primer día lo disfruté y sabía que tarde o temprano iba a conseguir algo bueno y lo conseguí el torneo pasado. Hoy he ganado varios títulos en América, es lo importante y sueño con más. Que mejor que estar en América y lograrlo”, finalizó Cristian Calderón.

