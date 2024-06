Cuauhtémoc Blanco confiesa el día que estuvo a punto de fichar con Chivas en vez de con América

Cuauhtémoc Blanco es, sin duda, uno de los máximos emblemas del Club América, y su nombre es sinónimo de americanismo en el futbol mexicano. Sin embargo, en una sorprendente revelación, 'Divo de Tepito' confesó que en un momento de su carrera estuvo a punto de vestir la camiseta de las Chivas, el acérrimo rival de las Águilas.

La historia se remonta a los inicios de Blanco en el futbol, cuando Ángel 'Coca' González lo descubrió jugando en una filial del América en la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. González, impresionado por el talento del joven Cuauhtémoc, lo siguió de cerca y lo convenció de unirse a uno de sus equipos en la Delegación Gustavo A. Madero, con la promesa de acercarlo a su sueño de jugar en el América.

No obstante, antes de que este sueño se hiciera realidad, Blanco estuvo muy cerca de un destino completamente diferente. En una entrevista con Antonio de Valdés, el exfutbolista narró cómo Coca le ofreció una oportunidad inesperada.

Se imaginan a Cuauhtémoc Blanco en las Chivas??? pic.twitter.com/ioQnZ0QnJu — Antonio de Valdés (@adevaldes) June 8, 2024

"Me fui con él, quedamos campeones y cuando regreso a la Ciudad de México, me dice 'sabes qué, te voy a llevar a las Chivas', y yo le dije ¿qué? Está bien, no pasa nada. Yo siempre le he ido al América, pero en aquel entonces Ángel 'El Zurdo' López era entrenador de las Chivas y él (Coca) conocía al Zurdo López. Como a los cuatro días me llama y me dice, 'siempre no nos vamos a las Chivas, nos vamos al América'", explicó Blanco.

Posteriormente, comentó que a sus 17 años ver entrenar a Cristóbal Ortega, Alfredo Tena y Zague era un sueño para él.

Este giro del destino cambió el rumbo de la carrera de Cuauhtémoc Blanco, quien más tarde se convertiría en un ícono del Club América y un destacado miembro de la Selección Mexicana, participando en las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEBASTIÁN CÁCERES REACTIVA 'PLAN EUROPA'; PIDE FACILIDADES A AMÉRICA PARA SALIR