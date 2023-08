Diego Valdés confirma que permanecerá en América: 'Estoy muy feliz acá'

Hay '10' para rato en Coapa. Mucho se habló sobre la posibilidad de que Diego Valdés abandone al América en este mercado de fichajes, lo que representaría un golpe sensible para la plantilla tomando en cuenta que el mediocampista chileno es pieza fundamental en el ataque azulcrema, sin embargo, el propio futbolista terminó con la incertidumbre y, tras la eliminación en la Leagues Cup, aseguró que su futuro inmediato es con las Águilas, con quienes busca pelear por el campeonato de Liga.

“Así es, estoy muy feliz acá, me quiero quedar acá y lo sabe mi gente, lo sabe mi familia y creo que ellos están tranquilos. Si yo estoy feliz es porque el equipo, mis compañeros y la gente que está acá en el club me lo hace saber así; me voy a quedar, voy a estar acá y voy a pelear por el torneo y esperar que así sea”, confirmó el andino.

Desde antes de que comenzara el actual mercado de fichajes se manejó la posibilidad de que no continuara más en la institución debido a que hubo sondeos de un par de equipos europeos, pero la propia directiva descartó que haya existido una oferta formal por su jugador.

Otra opción era que Valdés emigrara a la Sultana del Norte para seguir bajo las órdenes de Fernando Ortíz, pues con la salida del Tano a Rayados lo primero que se supo es que el chileno era uno de sus deseos, aunque dicha posibilidad se desvaneció casi de inmediato.

Y es que la lesión muscular que sufrió Diego previo al inicio de la Leagues Cup generó sospechas de que su ausencia en la cancha obedecía más a una posible negociación en curso, por lo que cuidaban el estado físico del jugador. No obstante, con el pasar de los partidos se confirmó que el jugador realmente estaba trabajando de manera diferida y, por ello, solo pudo participar en el último partido del equipo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: AMÉRICA: ESTEBAN LOZANO SALE CEDIDO DE COAPA CON RUMBO AL SPORTING DE GIJÓN