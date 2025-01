Edson Álvarez revela cómo festejó el Tricampeonato de América: 'Fue una locura'

El mediocampista mexicano Edson Álvarez, actual jugador del West Ham United, sigue demostrando su cariño por su pasado azulcrema. A pesar de haber dejado al América hace más de cinco años, el exjugador de las Águilas confesó haber festejado "con locura" el reciente tricampeonato de la Liga MX logrado por el club.

En una entrevista con FOX Sports, Álvarez compartió su emoción al ver a su antiguo equipo coronarse campeón una vez más, asegurando que siempre será un aficionado fiel. "Fue una locura, ellos (América) saben que tienen un aficionado más en mí. Me puso muy contento ver la grandeza del equipo en donde me formé, el que me dio la oportunidad. Que sigan cosechando cosas buenas", expresó.

Festejó el Tricampeonato | MEXSPORT

El mediocampista también recordó su etapa como jugador del América, equipo en el que se formó y con el que consiguió títulos antes de emprender su aventura en Europa. “Es el equipo más mediático de México, el de más títulos y al que siempre se le exige ganar todo, sea un amistoso o trofeo. Es un privilegio y honor haber sido parte de esa pequeña historia que avala a este gran club. Es el más grande de México”.

Recordó su pasado azulcrema | MEXSPORT

El Tricampeonato de América no solo reafirma su posición como el club más ganador de México, sino que también los convirtió en el primer equipo en poder coronarse en tres torneos cortos consecutivos.

