El mensaje de Ramón Juárez a 'Chicote' Calderón: "Que se una a la mentalidad del equipo"

Ramón Juárez aseguró que Cristian Calderón se tiene que alinear a los ideales del grupo y que debe de aprovechar la oportunidad que le están dando en América.

"Es consciente del club al que llegó, la situación en la que le tocó llegar. Yo espero lo mismo que espero de cualquier jugador del plantel, que dé lo mejor en cada partido, que sepa la responsabilidad que es jugar en América y que se suba al barco en el que vamos. Que tenga la mentalidad de que aquí se viene a dar lo mejor, sumar en pro del equipo, un gran esfuerzo como en los entrenamientos y espero que se mantenga, que dé lo mejor”, declaró el defensor.

Respecto a la competencia interna, el defensa central no dudó en decir que tiene la capacidad para competir por un lugar en el cuadro titular pese a la calidad que hay en la zona. “En lo personal me siento a la par totalmente, creo que puedo tener mi lugar en el once inicial".

"Es una gran competencia interna, es de suma importancia para el plantel tener una competencia bastante alta. Con mucha humildad trato de aprender lo mejor de ellos, tienen mayor experiencia y es lo que trato de absorber. Me veo capaz de ser el central titular de América, siempre trabajando y dar lo mejor de mí. Así me veo yo, si no fuera así, no le vería sentido. Me veo capaz, me siento con las cualidades y daré lo mejor de mí para dejarle duda a André (Jardine) a la hora de armar su once inicial”, aseguró.

El zaguero despejó las dudas y confirmó que las Águilas jugarán en el Estadio Azteca los partidos ante Querétaro y Rayados.

“En lo personal me puse feliz cuando supe que íbamos a seguir jugando en el Azteca. Es el mejor estadio de la Liga MX y es hermoso estar ahí con nuestra afición. Cuando supe que seguiríamos unas fechas más, fue increíble. Feliz de seguir un rato más en el Estadio Azteca todavía”, sentenció Ramón Juáez.

