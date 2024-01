Cruz Azul: Martín Anselmi no le cierra las puertas a más fichajes para el Clausura 2024

El plantel no está cerrado. Martín Anselmi, director técnico de Cruz Azul, dejó claro que está conforme con su plantilla, pero no cerró la puerta a que puedan llegar incorporaciones antes del cierre de Este mercado de fichajes.

A un par de horas de que arranque el Clausura 2024, Anselmi formó un equipo de su agrado con la incorporación de Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Gabriel Fernández, Lorenzo Faravelli, Kevin Mier y Luis Jiménez, por lo que se podría considerar que ya tiene plantel cerrado, pero en conferencia de prensa señaló que no le cierra la puerta a los mexicanos.

“A partir de junio, el cupo de no formados en México baja a ocho y estaríamos haciendo la tarea seis meses antes. Estamos conformes con el plantel, pero no significa que esté cerrado, porque puede venir un mexicano que venga a complementar, si me preguntas a mí, estoy superfeliz y contento con el plantel que tengo”, comentó el estratega celeste.

Finalmente, Martín Anselmi puntualizó que todos los jugadores deben de estar convencidos con la idea de juego que tiene, si no, no sirve de nada: "Acá no se hacen las cosas porque las digo yo, esta es nuestra idea, si los jugadores no están convencidos y no creen en lo que vamos a hacer, no sirve".

YA ESTÁ DISPONIBLE

Para su debut en el clausura 2024, Martín Anselmi podrá contar con la presencia de Kevin Mier, guardameta que llegó procedente de Atlético Nacional, podrá estar presente mañana en el Estadio Azul, ya que su Transfer ya llegó y podrá estar registrado en la liga. “Hace media hora me confirmaron que el transfer de Kevin Mier va a estar, te lo puedo confirmar”.

