Martín Anselmi dio su versión sobre lo ocurrido con Juan Escobar en Cruz Azul

Tras días de polémica luego de la discusión que protagonizaron en la interna de Cruz Azul, Martín Anselmi, director técnico del equipo, y Juan Escobar, futbolista del conjunto cementero, el estratega de La Máquina habló en conferencia de prensa sobre dicho evento e intentó aclarar la situación.

"Jugamos en equipo, lo primero que hacemos es analizar el plantel, con qué jugadores cuento, y a partir de ahí conformamos el plantel, Juan Escobar es perfecto para nuestro modelo de juego.

"En el entrenamiento vas conociendo al jugador y también en los partidos de pretemporada y necesitamos tener variantes, jugó Escobar, Piovi. En el segundo partido Escobar pidió el cambio, pensamos que estaba lastimado, pero estaba molesto, es normal, porque quiere jugar”, declaró el estratega argentino.

Sobre lo sucedido tras la discusión entre él y el futbolista paraguayo, Anselmi contó su versión y aprovecho para aclarar situaciones en su manejo con el equipo cementero.

"El jugador lo entendió, además se disculpó, hablamos con él, manifestó buscar un nuevo reto en su carrera y respetamos eso, no garantizamos a un jugador que será titular, esos son mis valores, me gusta que me conozcan bien”, puntualizó.

