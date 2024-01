Ricardo la Volpe sobre la salida de Juan Escobar: 'Extraño que no haya un diálogo'

Ricardo la Volpe ha salido a la defensa de Martín Anselmi tras la separación del defensor Juan Escobar de Cruz Azul, sin embargo, el exentrenador también aseguró que las formas no fueron las correctas.

El defensor paraguayo fue separado del grupo después de una supuesta discusión que tuvo Escobar con el técnico, ya que no jugó de titular ante Querétaro en el partido de preparación en las instalaciones del club, hecho que no le pareció al futbolista.

"Entiendo que el jugador por algo era el capitán, entiendo que por algo era el referente de un grupo, pero lo que tienen que entender los jugadores es que el técnico se juega el puesto, porque generalmente los jugadores mantienen el año de contrato, pero un técnico no", comentó el exentrenador en su podcast llamado Lavolpismo.

A pesar de que la Volpe aseguró comprender la razón de la salida de Escobar, también consideró que pudo haber un diálogo con el futbolista en busca de que tanto Escobar como el grupo comprendieran la separación del paraguayo.

"Es extraño que no haya un diálogo. (Decir) 'Sé que usted es un gran jugador, que ha sido capitán y referente de esta institución, pero tiene que entender que venía a hablar con usted porque no entra en mi sistema. El cupo de extranjero me complica y tengo que solucionarlo, ¿quién sale? Lamentablemente tengo que hablar con usted".

