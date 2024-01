Alan Pulido explica por qué no fichó con Chivas y opina sobre el regreso de 'Chicharito'

Alan Pulido abordó las especulaciones que lo vinculaban con un posible regreso a las filas de Chivas, revelando los motivos que llevaron a que la negociación no prosperara y optara por renovar su contrato con el Sporting Kansas City de la MLS.

"Si estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento", declaró Pulido para TUDN.

Avala regreso de Chicharito Hernández

Además, Pulido compartió su perspectiva sobre el rumor que ha acaparado los titulares en la Liga MX: el posible regreso de Javier 'Chicharito' Hernández a Chivas.

"Me gusta, sabemos todo lo que puede aportar, no solo a Chivas sino al fútbol mexicano, es un jugador con gran trayectoria, gran experiencia y si algo ha carecido Chivas en los últimos años es de un 9", señaló Pulido. Evitando juicios de valor, el delantero expresó su aprecio por las habilidades y el potencial que 'Chicharito' podría aportar al equipo.

"Javier le puede dar esa estabilidad, sino tanto sabemos que se ocupa mucho más para salir campeón, pero puede ser esa pieza que encaje muy bien, más allá de que venga de una lesión, si se da sería un buen fichaje para el club y para la gente por lo mediático", señaló Pulido.

