¿Indirecta a Anselmi y Cruz Azul? Esposa de Juan Escobar lanza enigmático mensaje

En el centro de la controversia desatada tras la confrontación entre Juan Escobar y Martín Anselmi, el nuevo entrenador de Cruz Azul, la esposa del futbolista sudamericano, Zelma Riquelme, recurrió a las redes sociales para compartir un enigmático mensaje.

Aunque el perfil de Instagram de Riquelme es privado, capturas de pantalla de una historia compartida han circulado en redes sociales, mostrando varias fotos de Juan Escobar acompañadas de un emoji de carita saludando y el texto "Apocalipsis 3:8-11".

"Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto; retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona", se lee en el pasaje bíblico.

Cabe la pena mencionar que Escobar puede estar viviendo sus últimas horas como jugador de Cruz Azul, pues tras la discusión con Anselmi, el club busca acomodarlo fuera de la institución.

