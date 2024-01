Emilio Azcarraga sobre la presión de jugar en América: 'Hay jugadores que no son para estar acá'

No todos brillan en Coapa. Emilio Azcárraga sabe que ser parte de América no es para cualquiera, tanto jugadores como entrenadores, pues la presión de representar al equipo no cualquiera lo soporta.

En un podcast, el dueño del equipo azulcrema aseguró que a pesar de que hay muchos jugadores con talento, no es fácil llegar y representar al equipo más ganador del futbol mexicano, ni siquiera en el futbol femenil.

“Lo he comentado con jugadores y cuerpo técnico, hay jugadores que no pueden estar en el América por el tema de la presión... Y no porque no tengas talento, sino porque es un manejo mental bien complejo.

“Hay jugadores que no son para estar acá. Los que están, y hoy más que nunca lo veo tanto en las mujeres como en los hombres, el grupo que está ahora y los chavos que vienen empujando son una base super sólida que se da con el trabajo de muchos años”, expresó el directivo azulcrema.

A pesar de que muchos jugadores han llegado a la institución vía fichajes, Azcárraga reveló que está buscando fortalecer al equipo también vía las categorías inferiores.

“Me enorgullece que jugadores de otros equipos quieran venir a jugar acá, habla muy bien de la institución. Nosotros queremos tener a los mejores jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, y evidentemente generar las mejores Fuerzas Básicas que podamos, tanto en mujeres como en hombres”, finalizó el dueño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REPARTEN PUNTOS! PUEBLA Y TOLUCA EMPATARON EN EL INICIO DE LA JORNADA 3