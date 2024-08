Emilio Azcárraga visitó Coapa tras fracaso de América en Leagues Cup

Visita del patrón y se confirmó la búsqueda de un refuerzo. Después del fracaso de América en Leagues Cup y antes de reanudar su actividad en la Liga Mx, Emilio Azcárraga visitó al equipo y charló con ellos y cuerpo técnico posterior a la práctica en la que también se cónfirmó que van a ocupar la plaza de Igor Lichnovsky.

“Es importante. El club es un gigante no solamente de México, es u gigante de todas las Américas, tiene una de las mayores aficiones del mundo. Es importante que el patrón pase sus sentimientos, sensaciones, recordar a todos donde estamos parados, lo que representan en cada competencia que jugamos, lo que es representar a este club”, reveló el estratega.

“Nos sentimos dolidos todos, desde el presidente hasta todo el staff, estábamos muy enganchados en buscar un título más, no mentimos sobre este tema, no desvaloramos la Leagues Cup. Teníamos ganas de estar en instancias finales, fracasamos, no conseguimos el objetivo. Es un momento importante pata reagrupar fuerzas, estar juntos cuerpo técnico, jugadores y staff para empezar un nuevo camino rumbo a otro objetivo”.

“Este evento negativo en la parte de Igor nos da la oportunidad de reemplazarlo en otra posición. Consideramos mucho esto, ya no nos movemos, no adelanto la posición que buscamos para no crear expectativas ni afectar la negociación. Vamos a buscar un refuerzo, no va a ser en la central porque nos sentimos bien servidos, vamos a reforzar donde pensamos que tenemos que fortalecernos en el torneo”, aseguró.

Respecto a la lesión del defensor chileno, reveló que fue durante el partido ante Colorado que al americanista se le rompió el 80 por ciento de su ligamento, razón por la que pudo terminar de jugar el partido y ejecutar uno de los penales.

“Es posible encontrar esta jugada porque es una dividida donde recupera la pelota y el árbitro da una falta inexistente. Su rodilla como se mueve, hay un impacto con el jugador rival y todo el peso del rival va sobre su rodilla. Es increíble que haya jugado todo le partido, estamos impresionados con esto”, apuntó.

“No hubo una rotura total, cuando se rompe el ligamento cruzado ningún jugador permanece porque el dolor fue muy fuerte, fue una rotura del 80 por ciento y pudo seguir jugando. Al acabar el juego la rodilla se hincó y le dolía más, ahí fue donde pensamos que era algo más grave y a partir de la evaluación médica concluyeron en hacer el procedimiento quirúrgico”, finalizó André Jardine.

