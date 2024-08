'Todavía está chavo para irse a Europa': Gustavo Lema sobre 'Chino' Huerta

César ‘Chino’ Huerta se ha convertido en una pieza fundamental para Pumas. El delantero mexicano ha tenido los reflectores gracias a sus destacadas participaciones que lo han llevado a vestir la camiseta de la Selección Mexicana y a llamar la atención en clubes europeos.

Para Gustavo Lema, entrenador del equipo de la UNAM, Huerta aún ‘está chavo’ y desea que no se precipite en tomar una decisión para emigrar al futbol del viejo continente.

“Hablo seguido con el ‘Chino’, si tiene una gran oportunidad lo acompañaremos, el club está en el mismo sentido. No me gustaría que tome una decisión apresurada en un mercado que por ahí no sea tan importante porque creemos que todavía está chavo y tiene mucho por delante”, dijo Lema para TUDN.

“Es un chico muy centrado, un profesional que parece mucho más grande de la edad que tiene, cómo entrena, cómo se prepara. No tengo duda de que si no es ahora, que para mí mejor, ya vendrá (la posibilidad de irse a Europa)”, aseguró el técnico argentino.

El canterano de Chivas, llegó a Pumas en la temporada 2022-23, donde explotó su habilidad y mejoró su rendimiento. ‘Chino’ Huerta ha anotado en 17 ocasiones y asistido en 11 en 74 partidos.

