Chepo de la Torre confía en que revertirá el camino con Puebla: 'Podemos lograr grandes cosas'

José Manuel de la Torre no pierde la confianza. El entrenador sabe que Puebla atraviesa un momento complicado tras una mala participación en la Leagues Cup y varias derrotas en la Liga, sin embargo, considera que pueden revertir el camino.

En entrevista con TUDN, el entrenador sabe que llegó al equipo después de un mal torneo, pero sabe que con los jugadores lograran trabajar para poder, no sólo romper el mal paso, sino competir por ‘grandes cosas’.

"Es difícil llegar a un club con esas cifras de un torneo anterior, creo que anteriormente a ese torneo habían hecho buenos torneos, es un poquito incongruente, algo hizo corto circuito, había que depurar para poder rearmar el equipo, reestructurarlo, sí poco a poco.

“Los jugadores en eso son conscientes, la gran mayoría ya estuvieron ahí, algunos fueron y regresaron, creo que, en el ánimo, que se den cuenta que sus capacidades son importantes y se pueden resolver en estas circunstancias, nadie lo va a resolver solo, lo vas a necesitar del compañero, el error de uno es de todos, igual el acierto, podemos decir que somos un equipo modesto, pero que juntos podemos lograr grandes cosas, es la única forma", expresó el entrenador.

Sobre su continuidad con el equipo, el entrenador aseguró que de momento no considera correr riesgo de perder su puesto, pues ha mantenido conversaciones con la directiva donde han acordado que siguen trabajando para corregir los aspectos negativos del equipo.

"No (no hay amenaza), en las pláticas que tengo con los directivos no se ha tocado el tema, complementando al plantel y tratar de corregir los detalles que se observan en el plantel", finalizó.

