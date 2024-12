El sueño sigue intacto. Erick Sánchez está viviendo un momento de miel en América y aunque por ahora no piensa en otra cosa que no sea seguir sumando a las Águilas, el Chiquito confirmó que su objetivo de emigrar al Europa se mantiene firme.

“El sueño de Europa sigue, para hacer eso, uno debe de ser consciente de donde está, no estaba respondiendo como la gente esperaba, pero estoy consciente que lo voy a hacer, principalmente a la gente, al club, a mis compañeros que me han apoyado, no tengo ni la más mínima duda de que tiene que llegar, voy a retomar mi nivel”, declaró el americanista.

El azulcrema aseguró que esta experiencia de vivir su primera final con esta camiseta es totalmente diferente a las que le había tocado vivir debido a la calidad de la plantilla.

“Creo que el saber, el estar consciente que es mi primera final, es saber que hay un gran plantel, un gran grupo, es distinto, estuve en Pachuca, con plantel de mucho joven, pero te digo, es un plantel joven y sabemos cómo empezamos. Acá son jugadores con experiencia, que saben jugar estos partidos, que son con experiencia, para mí, eso fue importante para sentirme parte del grupo bien”, declaró Sánchez.

