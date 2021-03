Federico Viñas mandó mensaje previo al Clásico: 'Con el América todos se tienen que preocupar'

América llegará motivado al Clásico Nacional, luego de haber remontado ante el León tras haber recibido un gol de vestidor, es por eso que Federico Viñas mandó un mensaje a las Chivas recordándole que de las Águilas todos los equipos se deben preocupar.

"El América siempre tiene eso que hasta lo último deja todo. Con el América todos se tienen que preocupar", aseguró Viñas para las redes sociales del Club América.

"Los Clásicos son partidos diferentes, puedes jugar mal, pero tienes que ganar sí o sí y nosotros el partido que viene lo vamos a ir a ganar", declaró.

El atacante charrúa destacó el buen momento que vive el equipo que acumula tres victorias consecutivas, además de que recuperó la confianza gracias al gol que anotó.

"Fue un desahogo el gol, más que nada para mí porque no lo hacía hace mucho tiempo, pero no tanto a la vez porque tenía el apoyo de mis compañeros que siempre me dieron para adelante, que iba a venir el gol, así que en esa parte estaba tranquilo. El festejo fue de mucha alegría con ellos porque era el de la victoria”, aseguró.

