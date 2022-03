Gilberto Adame sobre Solari: 'Su relación no era tan cercana con el jugador; el vestidor no estaba roto'

Gilberto Adame reveló 'intimidades' del Club América sobre la relación de Santiago Solari con los jugadores, descartando que existiera 'algo raro' al interior de la plantilla azulcrema.

"El vestidor nunca estuvo roto. Yo estaba en el día a día, pegado a los jugadores, yo soy quien tenía mucho mayor contacto con ellos. Trataba de estar muy cerca de ellos y nunca se suscitó algo raro en el vestidor", declaró en entrevista para Fox Sports.

Asimismo, el exfutbolista mexicano mencionó que "buena relación siempre hubo (entre Solari y los jugadores), pero la relación de Solari no era tan cercana con el jugador", añadió.

¿POR QUÉ SE FUE DEL AMÉRICA?

Gilberto Adame explicó como se dio su salida del conjunto americanista, sin tener la posibilidad de asumir el interinato tras la destitución de Santiago Solari.

"Mi primer contacto fue con Diego Ramírez, platiqué con él y me comentó que no iba a ser parte del cuerpo técnico que iba a quedarse con el equipo. Me hubiera encantado, tenía mucha ilusión y sentía que podía darse, pero no fueron suficientes estos 5 años. Yo renuncié.

"No sé si fue el detonante (el que no le hayan dado el interinato del América), pero yo estaba firme en mis condiciones, yo sabía que era el momento de hacerme a un costado", mencionó.

