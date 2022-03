América: Fernando Ortiz asumirá como DT interino de las Águilas

América anunció al cuerpo técnico interino que dirigirá los siguientes compromisos del equipo mientras se busca al sustituto de Santiago Solari. Fernando Ortiz, entrenador de la Sub 20, será el responsable del primer equipo, teniendo como auxiliares a Peter Thelemaque y a Raúl Rodrigo Lara.

Desde hoy se le notificó al grupo la decisión y ya pudieron tener una conversación con el nuevo cuerpo técnico que estará debutando el sábado ante Rayados.

El Tano Ortiz tiene de momento a la Sub 20 en octavo lugar, mientras que la Sub 18 de Thelemaque marcha sublíder en la categoría, razón por la cual el plan es que no deje a su equipo y por la mañana esté al frente de ellos y en la noche asista como auxiliar en el primer equipo.

El caso de Lara, quien es un ícono del americanismo, lleva el ADN por dentro y conoce las entrañas del club, estará viviendo un nuevo episodio con el equipo de sus amores. No se descarta que sean observados algunos elementos de las categorías inferiores en este lapso.

Cabe mencionar que Ortiz tuvo un breve paso ccomo futbolista del América, equipo con el que militó un torneo, en el Clausura 2009, sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y salió de la institución al final de dicho certamen.

