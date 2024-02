Henry Martín, el ‘mentor’ de Illian Hernández en América

Un capitán dentro y fuera de la cancha. Si existe un delantero mexicano que sea hoy un referente en la Liga y Selección Nacional es Henry Martín, quien cumpliendo con su papel de líder del equipo se acercó para arropar y darle la bienvenida a Illian Hernández, que desea aprenderle todo lo bueno que hace 'La Bomba' en América, aseguró el refuerzo americanista.

“Sí, hemos platicado mucho después de que los compañeros me recibieron, él (Henry) se acercó a platicar conmigo, que era un equipo muy unido, que había expectativas grandes yo debo de estar en la misma sintonía que los demás jugadores, que me enfoque en los mismos objetivos grupales y también individuales; debo de aprenderle todo lo bueno que hace dentro y fuera de la cancha”, reveló en entrevista con RÉCORD.

“Muy bien. Es un grupo muy unido, no hay nada de envidias, todos nos apoyamos, creo que es un gran camino y eso fue lo que los llevó a ser campeones”, agregó el azulcrema.

A tres semanas de su llegada al Nido azulcrema el atacante sigue sin poder creer lo que está viviendo pues consideró que ser jugador de las Águilas es un sueño inesperado tomando en cuenta que nunca pasó por su mente jugar en Coapa.

“Fue una gran sorpresa porque mi representante me tenía con las dudas y pues lógicamente esperando el 'sí' de la directiva y cuerpo técnico del club y creo que me agarró de sorpresa porque al siguiente día ya tenía que estar haciendo las pruebas entonces me agarró como un sueño, yo no me la creía, no lo esperaba”, afirmó.

“Cuando empezamos a tener conexión con América fue más o menos entre el 3 y el 4 de enero, yo seguía enfocado en Pachuca, hice pretemporada con Pachuca y jugué los amistosos con ellos, yo seguía enfocado con ellos y cuando me llegó la noticia fue toda una sorpresa”, finalizó Illian Hernández.

