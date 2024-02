Víctor Guzmán confiesa porque tenía mala relación con Alan Mozo antes de llegar a Chivas

Víctor Guzmán, capitán del Club Deportivo Guadalajara, reveló en el podcast de ‘Los Broudys’, que en su momento llegó a tener fuertes diferencias con Alan Mozo, al grado de que el lateral mexicano le abrió los labios a Pocho de un manotazo a la mitad del partido y lo encaró.

Esto ocurrió cuando ‘Pocho’ era jugador de Pachuca y Mozo de Pumas, pues cuenta Guzmán que en una disputa de balón entre ambos el canterano de Pumas alzó de más el brazo y le provocó una herida fuerte en la boca, por esa razón a Víctor Guzmán le caía mal Alan Mozo antes de compartir vestidor.

“Me estira el brazo y me revienta todos los labios, le agarro y le digo pinch… chamaco pend… me reventaste todo el hocico, voltea y me dice pinch… naco y se va corriendo, me quede más enojado, pero ahorita mi sangre (Mozo) sabe lo amo”, declaró Guzmán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PROCESO DE ADAPTACIÓN? LOS MEJORES CINCO FICHAJES PARA EL CLAUSURA 2024

Ahora ya que comparten vestidor en Chivas esa mala relación que existió en un principio entre ambos futbolistas mexicanos quedó atrás y Víctor Guzmán y Alan Mozo son grandes amigos y pilares dentro del Rebaño, por lo que más que ser un problema para el club, es un beneficio que ayuda a la unión del

grupo.