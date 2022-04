Henry Martín sobre su sequía goleadora: 'Es muy fácil caer en depresión y desmotivación'

Si bien por ahora Henry se mantiene con Roger Martínez como los delanteros con más goles en América, es cierto que la 'Bomba' se encuentra en un bache goleador, sin embargo, el atacante tiene claro que lo peor en este momento es caer en depresión ya que considera que eso lo puede hundir más.

“Es difícil, en partidos pasados llegué a caer en desesperación, en lo anímico pega durísimo, hay rachas que pasan en 2 o 3 partidos que te encuentras con el gol y ya pasa, hoy han pasado varios partidos y no cae el gol, caes en la desesperación, es muy fácil caer en depresión y desmotivación, si me quedo ahí eso puede hundirme más, he pisado fondo, ya no tengo más ir para abajo y solo me queda trabajar más en lo mental y cuando salga de esto seré más fuerte y me ayudará a saber trabajar en momentos de presión”, reveló el delantero americanista.

“Por supuesto que escuchamos todo y nos enteramos, por supuesto que al entrar escucho el abucheo, lamentablemente es así, normalmente los delanteros pasamos por estas situaciones, algunos lo logran corregir en breve, a mí se me ha ido alargando, pero somos profesionales y lo que diga la gente, creo que ha sido un poco duro, peor está bien porque nos agarramos para trabajar más duro. Espero poder concretar pronto”, añadió el atacante de las Águilas.

Respecto a la reacción que tuvo el equipo, Henry aseguró que de ninguna manera América puede quedar fuera de una Liguilla.

“Creo que lo hemos demostrado en los partidos, jugando bonito o feo lo importante es meternos al Repechaje, América no puede quedarse fuera de una Liguilla. (Lo que resta) Va a ser un América muy fuerte y un América que va a competir, las victorias ayudan muchísimo en la confianza, los partidos que vienen se verán para lo que estamos, que bueno que estos rivales tocan al final ya que estamos mejor. Vamos paso a paso”, finalizó Henry Martín.

