Jardine tras ganar en San Luis: 'Nos faltan jugadores y seguimos triunfando'

Hoy solo quiere festejar el triunfo y el liderato. Ya nadie va a mover a América del primer lugar y André Jardine desea celebrar este logro, aunque es consciente de que lo verdaderamente importante llegará en la Liguilla, instancia en la que tienen que confirmar su supremacía y demostrar todo lo hecho en la fase regular en la que consideró el equipo cumplió.

“Hay que celebrar algunas conquistas, por más que en México solamente se valore la Liguilla, no es fácil hacer los puntos con la trayectoria que estamos haciendo, cada vez más sólidos, la mejor ofensiva y defensiva, mayor número de victorias, menor de derrotas, hay que celebrar, aunque sabemos que seremos juzgados por el tema de la Liguilla, hoy nos faltan algunos jugadores importantes y el equipo sigue triunfando, es un día muy feliz, tal vez no jugamos muy bien ante un equipo muy peligroso, pero es una noche feliz”, comentó el brasileño.

“Sinceramente, mi mente es muy fuerte, soy un competidor muy fuerte, la directiva me dijo lo que quería, la cantidad de puntos que quería y yo pensaba en superarlo, en batir el récord de puntos, los competidores somos así, buscar, buscar, sabiendo que se ha hecho un gran trabajo, sobre todo de los jugadores, pero desde ya estamos enfocados en Tijuana”, añadió.

Todavía faltan dos jornadas de la fase regular y sumada a la semana de repechajes, y una más de Fecha FIFA, el entrenador de las Águilas no negó que dichas pausas servirán para que el equipo pueda recuperar a los lesionados.

“Lo mental no me preocupa, veo al grupo enfocado en la 14, están contando los días, pensando en el próximo partido, lo veo fuerte, con esta confirmación del liderato, nos enfocamos en desarrollar lo que nos falta, esperar la fecha del primer partido de la Liguilla para recuperar jugadores, la fuerza mental es máxima, es buena la parada de fecha FIFA tras la Liguilla, fortaleceremos muchos puntos que no estamos tan bien, vamos a llegar en nuestra mejor versión”, declaró Jardine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PLAY-IN DE LIGA MX: TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL NUEVO FORMATO DE LIGUILLA