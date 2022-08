Jorge Sánchez sobre su partida de América: "Me voy tranquilo porque les regalé un título"

A su salida a los Países Bajos para enrolarse con su nuevo club, el Ajax, Jorge Sánchez aseguró que se va tranquilo del América por haber dejado un título en las vitrinas.

"Hubo momentos muy complicados, pero eso es lo bonito del futbol. Me voy tranquilo porque también les regalé un título y gracias a Dios pasé momentos inolvidables ahí, buenos malos, pero eso es lo importante de un jugador que sobre todas las cosas sabe sobreponerse y yo me quedo con eso, pero más que nada, estoy agradecido con el América”, declaró el lateral derecho instantes previos a abordar su vuelo.

Asimismo, Sánchez considera que ha hecho las cosas bien en el futbol mexicano, lo que le ha valido poder emigrar al futbol europeo, y aclaró que esta decisión la tomó pensando en su futuro y por asegurar su lugar en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

“Ir a Europa no es nada fácil, he hecho las cosas bien, estoy metiéndole, estoy a Full, pensando en mi futuro y en la Selección. Estoy agradecido con el América porque siempre me ha apoyado y esa es una parte importante que le da tranquilidad al jugador”, comentó.

“Así son las cosas, yo no me lo esperaba, estoy agradecido con Dios, con el trabajo que he estado haciendo y voy a disfrutarlo, a dar mi mayor esfuerzo”, agregó.

Jorge Sánchez arribó ayer por la tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañado de su familia, la cual lo fue a despedir y desearle suerte en su nueva etapa como profesional.

El ex de las Águilas se presentará con el Ajax el día de mañana para someterse a las pruebas médicas y físicas de Rigor. Posterior a ello firmará su contrato el cual tendrá vigencia hasta 2027.

