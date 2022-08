Álvaro Fidalgo: 'No queremos que se repita lo del torneo pasado'

En América ya quieren darle la vuelta a los resultados negativos que cosecharon en su gira por Estados Unidos y la frontera del país, Álvaro Fidalgo admitió que el equipo no está en paz con las derrotas, pero saben que ante Juárez tienen la oportunidad de regresar a la senda del triunfo antes de caer en un abismo como pasó el torneo anterior que llegaron a ser últimos de la tabla general.

"Al final no se dieron los partidos que esperábamos, no estamos contentos y no queremos que se repita lo del torneo pasado, para nada hay que llegar a ese momento, desde ya tenemos que sacar este partido adelante, mañana (domingo) en el Azteca no podemos fallar”, afirmó el mediocampista azulcrema.

“La obligación aquí es siempre, mañana (domingo) es muy importante porque tenemos que ganar si o si y sumar los 3 puntos. La presión es algo que está en el día a día en este club y si creo que tenemos que ganar el partido contra Bravos”, agregó.

El español destacó que el equipo está convencido en “defender el proyecto que tenemos” bajo la guía de Fernando Ortíz, a quien ha visto tranquilo en estos días pese a vivir un momento complicado.

"Todos estamos en la misma línea y en el mismo barco, Tano fue jugador aquí y sabe lo que es jugar acá, mañana no se puede fallar, nosotros somos los que jugamos y cuando gana uno ganamos todos y cuando pierde uno lo pierden todos, tenemos que estar juntos, a Tano lo veo tranquilo”, finalizó Álvaro Fidalgo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO NAVEDA: 'YA NO TENÍA PARTICIPACIÓN CON AMÉRICA, NI EN LOS AMISTOSOS'