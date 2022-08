Naveda tras ir a Polonia: 'Espero hacer carrera larga en Europa y después volver al América'

Santiago Naveda partió hacia su nueva aventura en el futbol europeo, y a su salida señaló que se va con la espinita clavada por no haber logrado un título y mayor regularidad con el Primer Equipo del América.

“Me voy con esa espinita de no haber conseguido un título, de no haber tenido esa regularidad con el Primer Equipo”, declaró antes de abordar su vuelo.

“Si bien no me voy de la manera que me hubiera gustado, pero muy contento por esta oportunidad que se me abre y espero hacer una larga carrera por Europa y espero en un futuro volver al Club América a sacarme la espinita”, agregó.

Tal y como lo adelantó RÉCORD, quedó confirmado el fichaje de Santiago Naveda con el Miedz Legnica de Polonia, club al que partió pese a que en América aún le restaba un año de contrato.

El juvenil de las Águilas era una de las promesas de este club; sin embargo, desde la llegada del ‘Tano’ Ortiz, el jugador quedó borrado del equipo.

Con la plana mayor solo pudo disputar 27 encuentros. Y en su palmarés se encuentra el título de Liga que consiguió con el equipo Sub 20 hace apenas unos meses.

