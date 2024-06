¿Con América sí jugará? Luis Ángel Malagón es convocado para amistoso ante Juárez

Una de las bajas sensibles que tuvo la Selección Mexicana de cara a su regreso a la Copa América fue la de Luis Ángel Malagón. El guardameta de América, llamado a ser sucesor de Guillermo Ochoa en el arco tricolor, sufrió una lesión en el glúteo y en su momento se habló de que requeriría entre mes y mes y medio para recuperarse.

"No sé (si fue un desgarre). Me tronó todo, fueron 15 centímetros entre el glúteo y la parte de atrás. Mi torneo es el 2026, me quedan dos años y voy a trabajar para estar ahí. América me ha dado una gran oportunidad de defender su arco y voy a trabajar para llegar a ese Mundial sí o sí", fueron las palabras del arquero tras confirmarse su baja y la llegada de Carlos Acevedo en su lugar.

Sin embargo, Malagón ahora está bajo los reflectores ya que André Jardine lo incluyó en la convocatoria para el partido amistoso ante FC Juárez. El arquero de 27 años fue convocado además de Rodolfo Cota, fichaje para el Apertura 2024, y los jóvenes Jonathan Estrada y Paolo Bedolla.

Acá viene Malagod pic.twitter.com/gsYKhVRDMt — Club América (@ClubAmerica) June 22, 2024

Por ahora, lo único confirmado es que Malagón estará con el resto del grupo y no se sabe si tendrá minutos ante los Bravos en el partido que se jugará en el Estadio Sun Bowl este domingo 23, un día después de la presentación del Tri ante Jamaica en el torneo de la Conmebol.

La convocatoria de América para el amistoso ante FC Juárez

Entre los convocados por Jardine, destaca la presencia de 11 juveniles, con Karel Campos y Patricio Salas como dos cuyo nombre empieza a consolidarse en la institución azulcrema. Henry Martin, que no fue tomado en cuenta por Jaime Lozano para la Copa América, también fue llamado.

La ausencia de jugadores como Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Diego Valdés o Richard Sánchez -todos concentrados en el torneo celebrado en Estados Unidos- es evidente. De igual forma, será el primer juego de América desde que se confirmó la salida de Julián Quiñones rumbo al futbol de Arabia Saudita.

Jonathan Dos Santos Álvaro Fidalgo Santiago Naveda Alejandro Zendejas Henry Martin Cristian Calderón Emilio Lara Javairo Dilrosun Ramón Juárez José Rodríguez Néstor Araujo Esteban Lozano Miguel Vázquez Patricio Salas Derek Jiménez Diego Reyes Karel Campos Antonio Álvarez Aaron Arredondo Sebastián Martínez Franco Rossano Dagoberto Espinoza Diego Esqueda Miguel Ramírez Luis Ángel Malagón (P) Rodolfo Cota (P) Jonathan Estrada (P) Paolo Bedolla (P)

