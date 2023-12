Miguel Layún previo a su retiro: 'Es como la muerte, no hay marcha atrás'

En octubre, Miguel Layún sorprendió al anunciar que al concluir el Apertura 2023 se retirará de las canchas. Con el paso de los meses, el momento tan esperado está a punto de llegar, y Layún podría sellar su retiro con un título más en su destacada trayectoria.

En una entrevista con TUDN, Layún compartió la promesa que le hizo a una persona especial antes de colgar los botines. El defensa confía en cumplir este compromiso una vez que el América se enfrente a Tigres en la Final de la Liga MX.

"Es algo que va a sonar muy a cliché y un poco extraño… pero yo le hice una promesa a una persona, le prometí que le iba a entregar un trofeo en sus manos antes de irme del futbol y sabía que esta era mi última oportunidad para cumplir. Sé que el equipo que está adelante no es un equipo cualquiera y que nos hará la vida fácil, pero estoy convencido de que el deseo que tenemos me va a permitir cumplir esa promesa", expresó Layún.

El jugador descartó la idea de reescribir su carrera si tuviera la oportunidad y compartió sus reflexiones sobre la inminente despedida del futbol. Layún, de 35 años, quien debutó en 2007, destacó la emotividad de esta última semana como futbolista profesional.

"Soy muy emocional, tengo los sentimientos muy a flor de piel… ha sido increíble darme cuenta de que es mi última semana como futbolista profesional. Sé que es una semana para terminar de cerrar todos los ciclos porque dejar el futbol va a ser un poco drástico, pero es como la muerte, no hay vuelta atrás.

"No es como otras carreras que tú puedes decir me tomo un año sabático y después vuelvo. Cuando tú decides dejar el futbol o el futbol te decide dejar, se cierra un capítulo de tu vida que no va a volver. Son muchas reflexiones, pero por otro lado muy emocionado con lo que está por delante".

Miguel Layún dejará un legado en el futbol tras vestir las playeras de América, Veracruz y Rayados en la Liga MX, así como las de Atalanta, Watford, Porto, Sevilla y Villarreal en Europa.

