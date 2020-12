Miguel Zelada: 'Ochoa pudo haber hecho más en los goles de Chivas'

Héctor Miguel Zelada, exportero del América estalló después de la eliminación de las Águilas ante las Chivas en los Cuartos de Final del Guardianes 2020, además de que criticó fuertemente la actuación de Guillermo Ochoa, de quien aseguró, pudo hacer más en los goles del Rebaño.

"Estoy enojado porque nos eliminó Chivas y, además, nos paseó. Estoy enojado porque al América lo superaron, lo bailaron, estoy enojado porque Ochoa pudo haber hecho más. Eso es consecuencia de una temporada irregular, mala futbolísticamente hablando que llegó donde llegó. Un tercer lugar no es malo, pero con una pobre participación futbolística. La eliminación es el reflejo de esa mala temporada", comentó el americanista para ESPN.

Zelada habló con conocimiento de causa sobre la actuación de Ochoa, pues aseguró que el portero de las Águilas no recorrió su arco de manera correcta y recordó los goles que le metió Andrés Guardado cuando era jugador del Atlas.

"Creo que tengo derecho, sé y tengo conocimiento de la posición. Ochoa no fue el culpable de los goles, no. Ochoa pudo haber hecho más, sí. En ninguno de los tres goles caminó el arco. Para ser el mejor portero, tienes que saber salir, jugar con los pies, contrarrestar los tiros a larga distancia, no solo ser el mejor atajador.

“El mejor de México tiene que ser completo y Guillermo Ochoa es un gran atajador, el mejor de todos en su zona de confort, pero no pudo contrarrestar tres goles iguales. Tiene gran capacidad, pero le faltan cosas. Esto no es de ahora, con el Atlas le hicieron dos tres goles así. Yo no le tengo envidia a nadie, lo que hizo Zelada ahí está, ahí está la historia", declaró.

