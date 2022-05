Misionero a 20 años del gol del título con América: 'Sigue en la cabeza de muchos'

El 26 de mayo de 2002, el América rompió una larga sequía de 13 años sin ser Campeón de Liga y recuperó su grandeza. Aquella noche, el delantero argentino, Hugo Norberto Castillo, escribió con letras de oro su nombre en la historia de este club, al ser el hombre que anotó el gol que significó la Novena estrella para las Águilas, y lo hizo además con un 'Gol de oro'.

A 20 años de ese suceso histórico, RÉCORD platicó en exclusiva con el 'Misionero', quien rememoró lo ocurrido en esa Final ante Necaxa, y aseguró que dicha anotación sin duda es una de las más importantes de su carrera.

“Yo creo que sí, por lo que significó. El hacer un gol y que se termine la temporada, que salgas Campeón, claro que sí, ha sido uno de los goles más importantes de mi carrera. Hasta el día de hoy, ese momento, ese cabezazo, ese gol está en la cabeza de tanta gente”, declaró Castillo.

El ahora entrenador argentino relató el momento en el que remató el balón con la cabeza para mandarla a guardar y ponerle fin a los 13 años sin campeonato en Coapa.

“Cuando veía que el balón me caía justo y yo conectaba, lo único que me enfoqué fue darle dirección y potencia, lo cual hizo que el portero no la pudiera sacar y fue un momento tan lindo y agradable, todo lo que siguió en ese instante de tanta algarabía y felicidad”, recordó.

“Generalmente, en táctica fija es ir a buscar el balón, no quedarse parado, porque difícilmente con mi estatura yo podía ir a ganar ese balón, pero el hecho de arrancar y anticiparme a mi marca hizo que tuviera la ventaja para poderme encontrar ese balón de frente, cayó y coincidimos justo en el momento y en el espacio correcto con el balón”, explicó.

Asimismo, el Misionero recordó también el contexto que se vivió previo a esa Final, en la que destacó el ambiente tenso que se percibía. “Era un ambiente tenso, pero no pensábamos en los 13 años sin ganar el Título, sino porque todo jugador que llega al América sabe que tiene que ser Campeón, tiene que ser protagonista y nosotros estábamos atravesando una Final complicada porque el partido de ida, lamentablemente tuvimos una desventaja importante de dos goles”, admitió.

Finalmente, el héroe de la Novena aseguró que el América es el equipo más grande de México, título al que se ha hecho acreedor gracias a su historia y campeonatos. “Sin duda es el equipo más grande de México y la grandeza se mide por los títulos ganados, pocos equipos han logrado la cantidad de títulos que han ganado el América. Sin duda el legado del América es eso, sus campeonatos y ser el más grande en la historia del futbol mexicano”, sentenció.

ADOLFO RÍOS, CLAVE EN CAMPEONATO

Hugo Castillo recordó que para el América no fue fácil la obtención de su novena estrella, ya que en frente tuvieron a un Necaxa que traía el cuchillo entre los dientes, y que estuvo a nada de coronarse aquella noche del 26 de mayo, de no ser por el exarquero, Adolfo Ríos, quien con una atajada magistral evitó la tragedia para las Águilas.

“El Necaxa peleó, tuvo chance de ganar el Título, principalmente en una intervención de Adolfo (Ríos) de manera espectacular, magistral que nos salva, y nosotros volcados con todo al frente para lograr ese gol que nos hacía terminar la mejor temporada”, relató el 'Misionero' a RÉCORD.

Las Águilas llegaron con desventaja de dos goles para la Vuelta, y no fue sino hasta el segundo tiempo en que lograron despertar con los tantos de Christian Patiño e Iván Zamorano, aunado a la expulsión del elemento necaxista, Luis Pérez, momentos que, de acuerdo con Castillo fueron cruciales para que los de Coapa alcanzarán la gloria en esa Final.

“Al entrar al segundo tiempo, nos ponemos 1-0 con el gol de Christian (Patiño), la entrada de 'Bam Bam' (Zamorano) y que nos metemos con un 2-0, casi al final, la expulsión (de Luis Pérez). Todos esos eran indicios y que nos daban cada vez más fuerza y confianza de que esa Final iba a ser nuestra”, señaló.

“Las intervenciones de Adolfo fueron tan espectaculares, que dije no se nos puede escapar porque todos estábamos dando nuestro máximo esfuerzo y estaba tan latente la posibilidad que esas cosas nos daban mayor confianza para buscar el gol que hiciera la diferencia”, agregó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: 'KILLER', PRIORIDAD EN LOS REFUERZOS DE LAS ÁGUILAS PARA EL APERTURA 2022