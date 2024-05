Moisés Muñoz sobre el gol ante Cruz Azul: “En mi cabeza estaba rematar el balón como sea”

El exarquero del América, Moisés Muñoz describió en entrevista para RÉCORD como fue que vivió el momento en el que marcó el gol ante Cruz Azul en la Final del 26 de mayo del Torneo Clausura 2013.

Muñoz aseguró que fue él quien determinó ir a buscar la pelota, y después fue impulsado por Miguel Herrera y compañeros, luego de que en su cabeza únicamente existía el llegar a rematar la pelota en aquel tiro de esquina.

“La verdad es que yo tomé la decisión, Miguel no me lo dijo, no me lo pidió, yo tomé la decisión de aventurarme al otro lado de la portería, al otro lado de la portería, para intentar rematar, no era la primera vez que lo hacía, en primera división yo la había intentado antes, en segunda división he tenido la fortuna de rematar también un tiro de esquina de cabeza a gol y bueno, en la línea me lo quitó Ismael Iñiguez, excompañero mío en Morelia, entonces ya había tenido esa sensación de ir, de atacar y de conseguir rematar la pelota, entonces en mi cabeza solamente existía eso, tratar de rematar el balón a como dé lugar.

“Y cuando iba más o menos a medio campo es que volteo a ver a Miguel y Miguel me estaba rengando para que fuera a rematar, todos mis compañeros en la banca, la afición que estaba en el estadio, todos me pedían que fuera al ataque y todavía me motivó más, entonces yo creo que la combinación de todos los factores permitió que pudiera rematar la pelota, que pudiera llegar a ese balón y que terminara en gol, y de ahí todo lo demás ya nos lo sabemos”, señaló.

De igual manera, aunque reconoce que aquella anotación cambio su vida por completo, reveló que existen aficionados de Cruz Azul que le han recriminado de buena manera, aquella anotación, misma que algunos le han platicado como fue que la vivieron

“Sí, sí, se ha acercado a mucha gente de Cruz Azul, por supuesto, para recriminarme, pero de buena manera, así como lo dijiste, la verdad es que nunca nadie se ha acercado con intención de ofender o de agredir, recordando ese gol. Creo que toda la afición de Cruz Azul que se ha acercado para platicarme la anécdota de cuando ellos estuvieron en el estadio y que les tocó sufrir esa derrota, lo hacen ya de una manera mucho más tranquila, sabiendo que ya había pasado, que realmente no hay nada que recriminar.

“Al final de cuentas, nosotros como jugadores estamos haciendo nuestro trabajo y en esa ocasión les tocó a ellos perder. Sí me lo han reclamado, pero en tono de bromas, en tono de chascarrillos para tratar de romper el hielo, y al último terminan pidiéndome una foto. Realmente todo se hace de muy buena onda, de muy buena manera”, concluyó.

