Ochoa: 'El futbol mexicano es más difícil verlo ahora dentro de México'

Cada vez son más las formas de ver el futbol en México; sin embargo, termina siendo negativo para el espectador que se ve obligado a pagar más por el producto que hace años no generaba ningún costo.

Guillermo Ochoa, portero del América destacó que eso ha generado que ya no solo sea complicado seguir el futbol mexicano fuera del país, sino también aquí mismo.

“El futbol mexicano si es difícil verlo fuera de México, ahora también es difícil verlo en México. Se complica con tantos lugares, plataformas y pagar para ver un partido. La gente no sabe donde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio. Estos partidos que sí son abiertos, la gente tiene que disfrutarlos", resaltó Memo.

"La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados", agregó el capitán azulcrema.

Por su experiencia en Europa, Ochoa se unió a la voz de otros que confirman que la Liga MX a excepción de Estados Unidos es desconocida más allá de nuestras fronteras

"Me toco vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad", sentenció Ochoa.

