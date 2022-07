Tano Ortiz: 'Real Madrid tendrá la exigencia ante América; estamos preparados'

Debido a los tiempos y etapas que vive cada equipo, en Coapa consideran que será el Real Madrid el equipo exigido en el choque contra el América, llegar con el impulso de la actividad en la Liga MX, a diferencia de que los españoles estarán jugando un partido de pretemporada, será la diferencia, así lo manifestó el entrenador de las Águilas, Fernando Ortiz.

“La exigencia la van a tener ellos, nosotros estamos en plena competencia y preparados para este tipo de partidos. Enfrentar a una institución tan grande como Real Madrid y ellos a América, los dos vamos a querer ganar. Al jugador que le toque enfrentar a ese rival lo hará de la mejor manera para tener una oportunidad en la Liga”, declaró el Tano.

“Nos preparamos para tener un semestre apretado con partidos amistosos y en la Liga. Toda la plantilla que compone a América, sean jugadores de experiencia o Fuerzas Básicas, están preparados para afrontar cualquier tipo de partido”, agregó.

Sin embargo, el estratega tiene claro que no modificará su idea original por jugar ante el campeón de la Champions League, ya que considera que en su plantilla existe la calidad y jerarquía para hacerle frente a los europeos.

“Sinceramente, no me cambia mucho. Me cambia ser un afortunado de dirigir al más grande de México. Enfrentar a estos rivales no me cambió a la forma de trabajar, soy afortunado de estar en el club, tener los jugadores que tengo y enfrentar a rivales de tanta jerarquía a nivel internacional”, finalizó Ortiz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: PARTIDO VS RAYADOS DE MONTERREY SERÁ TRANSMITIDO POR FOX SPORTS PREMIUM