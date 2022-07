Ochoa sobre su continuidad: "Estoy abierto a ver qué sucede en América o fuera"

Además de ser el capitán, Guillermo Ochoa es el símbolo del actual plantel del América, sin embargo, su contrato termina en diciembre y aún no ha firmado una extensión de contrato.

Ante esto, el arquero ya expresó su deseo por continuar defendiendo los colores azulcremas por dos años más.

“Tengo contrato de aquí hasta diciembre, el club me ha expresado su intención de que siga aquí un par de años más. Me ilusiona por supuesto el mantenerme aquí en el en el América. Por supuesto que estoy enfocado en lo que va a pasar en este torneo y en el Mundial, pero no me gusta adelantarme a muchas cosas”, expresó en entrevista para Fox Sports.

"DÍA CON DÍA SE NOS EXIGE" Guillermo Ochoa habló para FOX Sports sobre la presión que existe en un club como el América, Sobre su continuidad en Coapa, aseguró que el club quiere que se quede un par de años más. Entrevista de @crh_oficial#FSRadioMX pic.twitter.com/Q5doS86Ak8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 14, 2022

Pese a esto, el canterano americanista no descarta salir de la institución, pues a sus 38 años podría estar ante la última oportunidad en su carrera.

“Obviamente estoy en una etapa donde también estoy abierto a ver qué sucede en América o fuera de América, por supuesto que el América siempre será mi prioridad, es mi casa”, finalizó.

