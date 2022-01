Paul Arriola sobre su complicada llegada al América: "Es un negocio y todo tiene su tiempo"

El fichaje de las Águilas sobre Paul Arriola se complica. El extremo mexicoamericano ha sonado fuerte para ser el quinto refuerzo en Coapa, el futbolista llega procedente del DC United de la Major League Soccer, pero aún, ni el jugador puede dar un estatus sobre el trámite.

"Con todo respeto no tengo algo concreto ahorita de mi futuro, no todo es mi desición. Si quiero ir a América o no, yo quiero ir a un lugar que me va a ayudar a llegar al Mundial a tener éxito", confesó en entrevista para 'Fox Sports'.

Arriola aseguró que su posible arribo al Nido no depende de su desición, sino del negocio que busque hacer con él su equipo.

"No puedo controlar todo, ahorita sé que los clubes están hablando. Ahorita la oportunidad es complicada por la desición de club, tengo respeto, entiendo que es un negocio y todo tiene su tiempo",

"CON TODO RESPETO, NO TENGO ALGO CONCRETO DE MI FUTURO"@ruubenrod explica la opción de Club América sobre Paul Arriola...#FSRadioMX pic.twitter.com/OPa8wV1BIV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 19, 2022

Paul se limitó a asegura estar concentrado con la escuadra de las barras y las estrellas en lo que se soluciona el tema con la oportunidad que le ofrece América.

"Ahorita estoy muy enfocado en estar acá con la selección, estar confiado en la selección y qué estamos haciendo acá".

