América: Así fue el primer encuentro de Meré con Fidalgo en Coapa

El zaguero español Jorge Meré llegó a México para cerrar su fichaje con el América para el Clausura 2022 y las próximas temporadas.

A su llegada a la Ciudad de México, tras pasar los exámenes médicos y firmar el contrato, Jorge Meré volvió a ver y saludar a su amigo Álvaro Fidalgo. Y tras cruzar un par de palabras y darse un efusivo abrazo, el mediocampista se mostró contento por el reencuentro con su amigo de la infancia.

"Te voy a decir una cosa que es una locura. La última vez o penúltima (que jugamos juntos) fue aquí en México", dijo Fidalgo en video publicado por el América. "No, no, no, luego volvimos a jugar juntos en selección (española)", respondió Meré. "Pero la penúltima vez fue en México, aquí en el CAR, creo se llama, jugamos un torneo Sub 15 con España", repuso el mediocampista.

Previo a su encuentro en el gimnasio del complejo azulcrema el zaguero ibérico reveló la comunicación que siempre ha mantenido con Fidalgo.

"Normalmente siempre hablamos, pero no tan rutinario como esta última semana que sin parar estábamos comunicándonos, él me estaba ayudando con temas para que me sintiese tranquilo y en ese sentido, vengo con muchas ganas, con mucha ambición sobre todo, con ganas de demostrar el potencial y talento que tengo", agregó.

Incluso el zaguero recordó cuando Álvaro Fidalgo le avisó que viajaría a México para jugar con las Águilas.

"Me acuerdo que un día estaba yo en el autobús con mi antiguo equipo y me llamó y me dijo que se le presentaba la oportunidad de venir al Club América. Yo le dije que era un club muy grande, que debería tomar ese camino porque para él podría ser una oportunidad importantísima y por supuesto que a raíz de eso he visto todos los partidos que he podido, lógicamente por el tema del horario es más complicado, pero todo lo que he podido ver lo he visto y Alvarín, la verdad, que está dando un nivel muy alto en América. Espero que los dos juntos podamos hacer cosas muy grandes", relató.

Por último, Meré señaló cuáles son sus objetivos con las Águilas, equipo con el que quiere conseguir grandes éxitos.

"Ambición responsabilidad y muchas ganas de saltar al (Estadio) Azteca con toda la gente y demostrar que soy un buen jugador que si estuve jugando en grandes ligas en Europa, también lo puedo hacer aquí y vengo a un equipo ganador eso lo sé, todo mundo lo sabe y las ganas que tengo de levantar títulos y conseguir lo máximo posible", dijo el defensor.

