Piojo Herrera: Aseguró que su nombre suena para dirigir en Europa y Chile

Miguel Herrera ya piensa en su futuro luego de haber salido del América y es que el extimonel de las Águilas aseguró que su nombre suena en Europa y Chile.

“Me han llamado de fuera, de Arabia, de China, no me llama la atención eso ahorita. Por supuesto que está también mi nombre en la mesa de la gente de Chile, que me ha estado llamando para ver si me interesa, es una selección atractivísima, pero tampoco he recibido una llamada de la Federación chilena, yo lo sé porque me dijeron que está surgiendo mi nombre en la Selección de Chile y me da gusto", aseguró en entrevista con TUDN.

"También me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes y podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto, pero no me ha hablado nadie”, finalizó.

Cabe recordar que el Piojo fue cesado de su cargo este lunes tras el fracaso en Liga MX y Concachampions, por lo que ahora busca un nuevo rumbo para continuar con su carrera como director técnico.

