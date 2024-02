¿Por qué América no jugará ante Real Estelí en el Estadio Azteca?

América buscará remontar ante Real Estelí para poder pasar a Octavos de Final de la CONCACAF Champions League, instancia en la que podría enfrentarse a Chivas. Sin embargo, las Águilas no podrán jugar el partido de Vuelta en el Estadio Azteca.

Previo al inicio del Clausura 2024, había incertidumbre sobre donde jugarían las Águilas en el torneo, pues las remodelaciones en el Coloso de Santa Úrsula estaban cerca de empezar. A pesar de esto, Emilio Azcárraga confirmó que los trabajos comenzarán hasta mayo-junio.

Pero esto no es la razón por la que los comandados por André Jardine no podrán jugar el duelo de Vuelta en el Estadio Azteca. Y es que Karol G, cantante colombiana, tendrá una serie de tres conciertos en el Coloso, por lo que las Águilas no podrán disponer de su casa, sino que lo harán en el Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con El Francotirador, para que los de Coapa pudieran hacer uso del 'antiguo' Estadio Azul, hubo negociaciones con algunas trabas, pues los administradores del recinto de la Colonia Nochebuena no quería rentar su estadio por solo un partido.

Sin embargo, ante la llegada inminente de América al Estadio Ciudad de los Deportes para el Apertura 2024, los dueños del recinto accedieron para que los vigentes campeones del futbol mexicano busquen remontar ante Real Estelí en Concachampions.

NO QUERÍAN RENTARLES EL ESTADIO

Y para cerrar, pues ya viste que el América se va al de la Ciudad de los Deportes para la Vuelta de la Concachampions, después del ridículo que se aventaron en Nicaragua en la Ida. Pues no juegan en el Azteca no porque no puedan por la remodelación, sino porque va a estar la señora Karol G que va a poner a bailar a sus fans en el inmueble de Tlalpan al ritmo reguetonero de ‘Qlona’.

Fue un show cerrar el partido en el antiguo ‘Estadio Azul’ porque como ya te había adelantado, América no cerró el contrato para jugar en el inmueble de la Nochebuena por largo tiempo, pues se quedan este torneo en el Azteca, y los dueños del viejo estadio no se los querían rentar sólo por un juego. Pero al final, doblaron las manos porque para el segundo semestre de este año sí está proyectado que sea su casa de fijo, cuando por fin arranquen las remodelaciones, y ahí se emparejan las Águilas con el pago que valga dejarlos jugar sólo por la Conca.

