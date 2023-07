En la Liguilla del Apertura 2014, Ricardo Peláez, presidente del América en aquel año, separó a Paul Aguilar del resto del plantel por órdenes de Antonio Mohamed, director técnico de las Águilas en ese entonces.

El exlateral derecho señaló que el ‘Turco’ decidió prescindir de él por llegar tarde a un entrenamiento. Ante esto, Paul acudió para hablar con Peláez para evitar ser separado. Tras esta situación, Ricardo sostuvo la petición de Mohamed y mandó a descansar a Aguilar por el resto de la Liguilla.

Sin embargo, el exdirectivo de las Águilas, en su canal de YouTube, señaló que la decisión de separar a Paul Aguilar del equipo, en la parte más importante del torneo, fue una decisión bastante difícil.

“Uno como directivo tieneque decidir, tienes que tomar decisiones, y después tú tienes que juzgar, te pueden criticar, pero tienes que decidir. Okay, llega Paul Aguilar a la oficina, ¿qué pasó?,salgo a la cancha, se arregla más o menos la situación, y decido que Paul salga del equipo durante toda la Liguilla”, comentó Peláez durante la entrevista.

Asimismo, el ahora analista de TUDN señaló que aunque no sabe si fue la mejor decisión, el título que se consiguió en esa Liguilla pudo ser una señal de que la elección fue correcta. De igual forma, detalló cómo fue la plática con Paul al momento de decidir su alejamiento del equipo.

“Vete a tu casa, por favor descansa, ‘no, yo quiero estar en la Liguilla, que es lo más importante’. ‘Paul, por favor hazme caso, por tu bien vete a tu casa’. Hubo una discusión entre tú y yo, pero afortunadamente terminó en un abrazo, te vas, la Liguilla sigue, ya con algunos problemas, con ciertas dificultades, pero el equipo no perdía, que era lo más importante para el técnico, para los jugadores, para la institución, para la afición, y logramos el campeonato, termina el torneo, al par de días se va el técnico y regresa Paul Aguilar. Esa fue la decisión que se tomó, no sé si fue buena, no se si fue mala, ya pasó, ya sucedió, tema superado”, sentenció Ricardo.

