André Jardine buscará su primer triunfo en América con el mejor plantel disponible

André Jardiné, técnico del América se mostró satisfecho por el hecho de tener un plantel más completo para dirigir su segundo partido del torneo, pues además del regreso de Diego Valdés, contará también con Álvaro Fidalgo, quien por reglamento podrá jugar ante el Puebla y pagar su partido de suspensión restante más adelante.

“Siempre intento mirar las cosas buenas, el cambio no pasó por nuestra voluntad, estábamos listos para jugar. Acabamos teniendo un poco más de tiempo para entrenar con todos, conocer mejor a los chavos y un crecimiento del plantel. Tuvimos el regreso de Diego (Valdés) que estaba con una molestia fuerte estomacal, la confirmación de que Fidalgo puede estar en este partido es bueno para nosotros. Teniendo el plantel completo vamos a tener una gran oportunidad de dar minutos a todos, encontrar momentos para que el plantel se dosifique”, declaró Jardiné en conferencia de prensa.

Respecto a los rumores que se suscitaron en días recientes sobre una posible salida de Valdés al futbol europeo, el estratega brasileño aseguró que el jugador chileno permanecerá en el equipo, pues tiene gran cariño por la institución y hambre de revancha.

“Todos los grandes jugadores siempre son buscados por el mercado y Valdés es uno de estos. Hoy platiqué con él y me dijo que está muy enfocado aquí y quiere tener una trayectoria victoriosa, tiene un cariño grande por la institución y el sentimiento de que no cumplió sus objetivos dentro del club. Siento por parte del club el foco de tener un plantel fuerte para pelear por el futbol. La oferta tiene que ser muy grande y buena, tiene que valer mucho para remplazarlo o contratar otro jugar. El jugador es feliz aquí, quiere estar y el club quiere a todos los grandes jugadores”, comentó.

Asimismo, André reveló que en la plantilla no hay ningún jugador con intenciones de abandonar la institución, pues dijo que todos están contentos con el proyecto y con el mismo objetivo de buscar la ‘14’.

“El jugador tiene que estar acostumbrado a este tipo de situaciones. De nuestra parte es que el jugador esté feliz, que quiera estar aquí, que sus objetivos coincidan con los del club. Em estos casos es así, a partir del momento que ves a un jugador que no es feliz y quiere salir, ahí las cosas cambian, pero no me parece que sea el caso. Todos están ilusionados con el grupo que estamos haciendo, con el proyecto del club de conquistar la 14 y ser fuertes en todas las competencias que disputamos”, comentó.

América vs Puebla

Hora: 19:00 hrs.

Estadio: Estadio Azteca.

Árbitro: Víctor Cáceres.

Transmisión: TUDN

