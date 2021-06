Salvador Reyes sobre llegada al América: 'Se me enchinó la piel al saber que sería Águila'

Salvador Reyes relató cómo vivió el momento en el que le avisaron que jugaría para el América, noticia que le erizó la piel.

"Yo veo a mi representante terminando el torneo, me dice que tenía una noticia y la verdad, yo no sabía nada hasta ese momento y cuando me dijo que tenía nuevo equipo porque no esperaba una noticia así, me dice: 'Ya eres Águila'", declaró en entrevista para el canal de YouTube del club.

"Hasta la piel se me enchinó, me puse muy feliz es un sentimiento inigualable, el momento es único", agregó.

Una vez que le notificaron su incorporación a las Águilas, Reyes procedió a contárselo a su familia, la cual se alegró también, a tal punto de derramar algunas lágrimas, pues son seguidores de los azulcremas.

"Mi familia está muy contenta, les di la noticia, los junté en una comida familiar y ellos aún no sabían nada y cuando les comento que era nuevo jugador del América, hasta lágrimas salieron por ahí, están muy felices y yo aun más feliz para aprovechar este gran reto.

"La verdad que desde niño mi familia siempre fue americanista y yo soy americanista desde niño", añadió.

